Анна Дмитриева не сомневалась, что Турсунов и Радукану прекратят сотрудничество

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева оценила новость о том, что бывший российский теннисист, а ныне тренер россиянин Дмитрий Турсунов больше не будет работать с чемпионкой US Open 2021 года британкой Эммой Радукану.

«Это хорошо. Я и не сомневалась. Эмма работает с тренерами очень недолго, меняет их каждые два-три месяца. Видимо, у них не очень получалось, потому что Радукану заметного прогресса не достигла.

У Мити не будет простоя. У меня перед глазами несколько теннисисток, которым он мог бы помочь дойти до совершенства», — рассказала Анна Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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