Россиянин Ватутин не смог выйти во второй круг турнира в Хихоне

Российский теннисист Андрей Ватутин завершил выступление на турнире в Хихоне (Испания). В матче первого круга он уступил Педро Качине из Аргентины.



Встреча первого круга завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:0. Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты.



61-я ракетка мира Качин выполнил четыре эйса, избежал двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх. Ватутин, являющийся 279-й ракеткой мира, сделал один эйс, один раз ошибся на подаче и реализовал один брейк-пойнт из одного.



Следующим соперником Качина теперь станет шотландец Энди Маррей. Он на старте турнира обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину.