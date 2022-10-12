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Россиянин Ватутин не смог выйти во второй круг турнира в Хихоне

Россиянин Ватутин не смог выйти во второй круг турнира в Хихоне
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Российский теннисист Андрей Ватутин завершил выступление на турнире в Хихоне (Испания). В матче первого круга он уступил Педро Качине из Аргентины.

Встреча первого круга завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:0. Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты.

61-я ракетка мира Качин выполнил четыре эйса, избежал двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх. Ватутин, являющийся 279-й ракеткой мира, сделал один эйс, один раз ошибся на подаче и реализовал один брейк-пойнт из одного.

Следующим соперником Качина теперь станет шотландец Энди Маррей. Он на старте турнира обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину.

Хихон. 1-й круг
12 октября 2022, среда. 13:10 МСК
Педро Качин
61
Аргентина
Педро Качин
П. Качин
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 2 		0  
         
Алексей Ватутин
279
Россия
Алексей Ватутин
А. Ватутин
Комментарии
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