Пегула: я уже достигла такого, чего многие не добивались
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Американская теннисистка Джессика Пегула, занимающая шестое место в рейтинге WTA, прокомментировала возможный пропуск Итогового турнира. Спортсменка признала, что рассчитывала на попадание на турнир.
«У меня совершенно точно была такая цель. Я сама не знаю, было ли это главной целью на сезон, но мы стремились попасть на Итоговый. Мне уже не 20 лет, конечно, я постарше. Ещё не являюсь ветераном, но близка к этому. Поэтому я не испытываю особого давления. Для большинства людей я уже и так слишком многого достигла. Многие не добивались такого.
Думаю, что я осознаю, что происходит в туре. Мне это помогает быть готовой в психологическом плане, не расслабляться», — цитирует американскую теннисистку WTA Tennis.
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