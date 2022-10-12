Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Пегула: я уже достигла такого, чего многие не добивались

Пегула: я уже достигла такого, чего многие не добивались
Комментарии

Американская теннисистка Джессика Пегула, занимающая шестое место в рейтинге WTA, прокомментировала возможный пропуск Итогового турнира. Спортсменка признала, что рассчитывала на попадание на турнир.

«У меня совершенно точно была такая цель. Я сама не знаю, было ли это главной целью на сезон, но мы стремились попасть на Итоговый. Мне уже не 20 лет, конечно, я постарше. Ещё не являюсь ветераном, но близка к этому. Поэтому я не испытываю особого давления. Для большинства людей я уже и так слишком многого достигла. Многие не добивались такого.

Думаю, что я осознаю, что происходит в туре. Мне это помогает быть готовой в психологическом плане, не расслабляться», — цитирует американскую теннисистку WTA Tennis.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022