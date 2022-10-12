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Мама Стефаноса Циципаса раскрыла, есть ли у сына девушка

Мама Стефаноса Циципаса раскрыла, есть ли у сына девушка
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Юлия Сальникова, бывшая советская и греческая теннисистка, мама пятой ракетки мира грека Стефаноса Циципаса, рассказала об особенностях характера сына.

«Я могу сказать, что он романтик. Причём в нем сочетается детскость и, наоборот, требовательность к себе, к своей будущей партнёрше. Я рада, что смогла ему передать знания в области того, как женщину нужно оберегать и уважать. И не только на словах, но и в поступках. И он меня пока не разочаровывает!

Он пока одинок. Наверное, у его девушки должна быть высокая вовлечённость в то, чем занимается её молодой человек. И далеко не все девушки бывают к этому готовы», — приводит слова Сальниковой блог «Теннисология».

Отметим, что Сальникова и Апостолос Циципас (отец и тренер Стефаноса) воспитывают также сыновей Петроса и Павлоса и дочь Елизавет.

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