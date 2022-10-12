Арина Соболенко: если бы не теннис, занялась бы моделингом, баскетболом или боксом

Пятая ракетка мира белоруска Арина Соболенко рассказала, чем бы занималась, если бы не теннис.
«Есть несколько вариантов. Я бы занялась моделингом. Или, может быть, боксом (смеётся). Потому что это моё хобби – делать крутые снимки, устраивать фотосессии. А ещё мне нравится заниматься боксом и ещё вообще-то баскетболом. Как видите, вариантов немало», — сказала Соболенко пресс-службе турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды).
После полуфинала US Open – 2022 Соболенко пока не выходила на корт. Арина заявлена на турнир категории WTA-500 в Сан-Диего (США), который пройдёт с 10 по 16 октября. Во втором раунде белоруска сразится со Слоан Стивенс (США, WC).
На данный момент Соболенко претендует на то, чтобы попасть в число участниц Итогового чемпионата WTA.
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