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Россиянка Камилла Рахимова не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в Клуж-Напоке

Россиянка Камилла Рахимова не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в Клуж-Напоке
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21-летняя российская теннисистка Камилла Рахимова не сумела пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния).

В матче второго круга 127-я ракетка мира Рахимова (Q) проиграла представительнице Германии Юле Нимайер (74-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час 44 минуты. Рахимова ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из 11. На счету Нимайер 12 эйсов, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

В следующем раунде Нимайер сразится с итальянской теннисисткой Ясмине Паолини.

Призовой фонд соревнований в Румынии составил $ 251 750. Их действующей чемпионкой является эстонка Анетт Контавейт.

Клуж-Напока. 2-й круг
12 октября 2022, среда. 19:20 МСК
Юле Нимайер
74
Германия
Юле Нимайер
Ю. Нимайер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Камилла Рахимова
127
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
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