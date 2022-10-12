Россиянка Камилла Рахимова не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в Клуж-Напоке

21-летняя российская теннисистка Камилла Рахимова не сумела пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния).

В матче второго круга 127-я ракетка мира Рахимова (Q) проиграла представительнице Германии Юле Нимайер (74-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час 44 минуты. Рахимова ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из 11. На счету Нимайер 12 эйсов, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

В следующем раунде Нимайер сразится с итальянской теннисисткой Ясмине Паолини.

Призовой фонд соревнований в Румынии составил $ 251 750. Их действующей чемпионкой является эстонка Анетт Контавейт.