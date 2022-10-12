Елена Веснина отреагировала на редкое фото Марии Шараповой с четырёхмесячным сыном

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина с помощью эмодзи отреагировала на редкое фото пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира Марии Шараповой с четырёхмесячным сыном Теодором.
Веснина оставила в комментариях эмодзи «сердце» и «смайлик с глазами-сердечками».
Напомним, 1 июля Шарапова и её жених, британский бизнесмен Алекс Гилкс, впервые стали родителями.
За время в туре Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.
- 12 октября 2022
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