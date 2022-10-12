Маттео Берреттини проиграл 80-й ракетке мира на домашнем турнире во Флоренции

Финалист Уимблдона-2021, 16-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини не сумел пробиться в четвертьфинал домашнего турнира категории ATP-250 во Флоренции.

В матче второго круга Берреттини (2) проиграл 80-й ракетке мира испанцу Роберто Карбальес-Баэне со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 5:7. Встреча продлилась 3 часа и 21 минуту. Берреттини 13 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 14. На счету Карбальес-Баэны четыре эйса, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов.

Отметим, что Берреттини вёл со счётом 5:2 в третьем сете, но потерял инициативу и проиграл пять геймов подряд.

Следующим соперником испанского теннисиста станет представитель Швеции Микаэль Имер (Q).

Призовой фонд турнира во Флоренции составил € 612 000. Его посев возглавил канадец Феликс Оже-Альяссим.