Маттео Берреттини проиграл 80-й ракетке мира на домашнем турнире во Флоренции

Финалист Уимблдона-2021, 16-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини не сумел пробиться в четвертьфинал домашнего турнира категории ATP-250 во Флоренции.
В матче второго круга Берреттини (2) проиграл 80-й ракетке мира испанцу Роберто Карбальес-Баэне со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 5:7. Встреча продлилась 3 часа и 21 минуту. Берреттини 13 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 14. На счету Карбальес-Баэны четыре эйса, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов.
Отметим, что Берреттини вёл со счётом 5:2 в третьем сете, но потерял инициативу и проиграл пять геймов подряд.
Следующим соперником испанского теннисиста станет представитель Швеции Микаэль Имер (Q).
Призовой фонд турнира во Флоренции составил € 612 000. Его посев возглавил канадец Феликс Оже-Альяссим.
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