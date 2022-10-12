Андрей Рублёв поделился ожиданиями от выступления на турнире в Хихоне

Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от выступления на турнире категории ATP-250 в Хихоне (Испания). На старте первый сеяный Рублёв сразится с белорусом Ильёй Ивашко.

«Я немного устал после перелёта, но надеюсь показать свой лучший теннис на этой неделе. Для меня важен каждый турнир, посмотрим, что из этого выйдет. Я понимаю, что каждый игрок в туре особенно жаждет победы в матчах под конец сезона. Я хотел бы завоевать титул здесь, но стараюсь об этом не думать, просто стремлюсь совершенствоваться из недели в неделю, стараюсь сосредоточиваться на своих планах», — приводит слова Рублёва Punto de Break.

Турнир в Хихоне продлится до 16 октября. Его призовой фонд составил € 612 000.