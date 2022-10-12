Фритц: расстроило, как все наезжали на Тиафо и Сока за победу над Федерером в Лондоне

Восьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц высказался о своём выступлении на Кубке Лэйвера – 2022, который прошёл на O2-арене в Лондоне (Великобритания).

На Кубке Лэйвера последний матч в своей карьере провёл 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер. Федерер в паре с испанцем Рафаэлем Надалем проиграл американцам Фрэнсису Тиафо и Джеку Соку со счётом 6:4, 6:7 (2:7), [9:11].

«Я точно плакал больше, чем предполагал. И меня расстроило, как все наезжали на Фрэнсиса и Джека за то, что они выиграли. Или на Фрэнсиса за то, что он пробил в Роджера и пробивал в Рафу у сетки. Это не выставка. На кону стоит очень много, большие деньги. Так что меня это расстроило. И я уверен, что Роджер и сам бы разозлился, если бы они просто отдали ему победу», — приводит слова Фритца New York Times.