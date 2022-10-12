Каролина Плишкова потерпела поражение от Донны Векич на турнире в Сан-Диего

Двукратная финалистка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира чешка Каролина Плишкова завершила выступление на турнире категории WTA-500 в Сан-Диего (США).

В матче второго круга Плишкова проиграла представительнице Хорватии Донне Векич (Q) со счётом 3:6, 2:6. Встреча продлилась 1 час 15 минут. Плишкова два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету Векич шесть эйсов, шесть двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.

В следующем раунде Векич сразится с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь, 3) — Слоан Стивенс (США, WC).

Призовой фонд турнира в Сан-Диего составил $ 757 900. Сетку текущих соревнований возглавила первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.