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Каролина Плишкова потерпела поражение от Донны Векич на турнире в Сан-Диего

Каролина Плишкова потерпела поражение от Донны Векич на турнире в Сан-Диего
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Двукратная финалистка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира чешка Каролина Плишкова завершила выступление на турнире категории WTA-500 в Сан-Диего (США).

В матче второго круга Плишкова проиграла представительнице Хорватии Донне Векич (Q) со счётом 3:6, 2:6. Встреча продлилась 1 час 15 минут. Плишкова два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету Векич шесть эйсов, шесть двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.

В следующем раунде Векич сразится с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь, 3) — Слоан Стивенс (США, WC).

Призовой фонд турнира в Сан-Диего составил $ 757 900. Сетку текущих соревнований возглавила первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.

Сан-Диего (ж). 2-й круг
12 октября 2022, среда. 21:40 МСК
Донна Векич
77
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Каролина Плишкова
22
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
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