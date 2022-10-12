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Доминик Тим вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Хихоне

Доминик Тим вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Хихоне
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Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Хихоне (Испания).

В матче второго круга Тим обыграл представителя США Маркоса Гирона со счётом 3:6, 6:4, 6:0. Встреча продлилась 2 часа 27 минут. Тим один раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 15. На счету Гирона четыре эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующим соперником Тима станет победитель матча Франсиско Серундоло (Аргентина, 4) – Мануэль Гинар (Франция, Q).

Призовой фонд турнира в Хихоне составил € 612 000. Первый сеяный соревнований — девятая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв.

Хихон. 2-й круг
12 октября 2022, среда. 21:10 МСК
Доминик Тим
165
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		4 0
         
Маркос Гирон
62
США
Маркос Гирон
М. Гирон
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