Рублёв: главное, чтобы во всех частях света был мир. Пытаюсь показать это через теннис

Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о ситуации на Украине.

«Конечно, тяжело, ужасно слышать о том, что происходит. Как я говорил ранее, самое главное, чтобы во всех частях света был мир. С моей позиции единственное, что я могу сделать, это попытаться показать это через теннис: на корте и в интервью», — приводит слова Рублёва AS.

Ранее Рублёв прилетел на турнир категории ATP-250 в Хихоне (Испания). Андрей возглавил посев соревнований, во втором круге он сразится с белорусом Ильёй Ивашко.

Рублёв играет вторую неделю подряд. Ранее он выступил на турнире категории ATP-500 в Астане (Казахстан), где в полуфинале проиграл греку Стефаносу Циципасу (3) со счётом 6:4, 4:6, 3:6.