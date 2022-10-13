Рублёв: главное, чтобы во всех частях света был мир. Пытаюсь показать это через теннис
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Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о ситуации на Украине.
«Конечно, тяжело, ужасно слышать о том, что происходит. Как я говорил ранее, самое главное, чтобы во всех частях света был мир. С моей позиции единственное, что я могу сделать, это попытаться показать это через теннис: на корте и в интервью», — приводит слова Рублёва AS.
Ранее Рублёв прилетел на турнир категории ATP-250 в Хихоне (Испания). Андрей возглавил посев соревнований, во втором круге он сразится с белорусом Ильёй Ивашко.
Рублёв играет вторую неделю подряд. Ранее он выступил на турнире категории ATP-500 в Астане (Казахстан), где в полуфинале проиграл греку Стефаносу Циципасу (3) со счётом 6:4, 4:6, 3:6.
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