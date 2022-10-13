Тони Надаль высказался о победе Рафаэля над Даниилом Медведевым в финале Australian Open
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Тони Надаль, дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, прокомментировал победу племянника в финале Открытого чемпионата Австралии 2022 года, в котором его соперником был россиянин Даниил Медведев. Напомним, Надаль-младший проиграл первые два сета, но выиграл следующие три партии.
«Что касается победы над Медведевым в финале в Австралии в этом году, никто из них не играл на таком высоком уровне. Этот матч был прекрасен, когда мы смотрели его. Но, если пересмотреть его снова, можно обнаружить много ошибок [которые допускали теннисисты]», — приводит слова Надаля-старшего издание Daily Express.
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