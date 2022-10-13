Гауфф рассказала, кто оплачивает счета в её доме

Восьмая ракетка мира Кори Гауфф призналась, что забота по оплате коммунальных услуг в её доме полностью лежит на родителях.
«Я всё еще не оплачиваю свой счёт за мобильный телефон и Netflix. Я действительно плачу за Disney+. Я также не плачу по счетам за дом. Думаю, мой папа и мои родители оплачивают наши счета. И я даже не плачу за парикмахерскую, платит моя мама, потому что я не ношу с собой наличные, поэтому я должна получить их у неё`, — цитирует Гауфф Sportskeeda.
Напомним, на прошедшем в сентябре 2022 года Открытом чемпионате США по теннису Гауфф дошла до четвертьфинальной стадии турнира, где уступила представительнице Франции Каролин Гарсии. В этом сезоне Кори также сыграла в решающем матче «Ролан Гаррос». В битве за трофей 18-летняя американка проиграла польке Иге Свёнтек.
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