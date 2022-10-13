Доминик Тим: Надаль пять раз возвращался после травм. И всегда в прекрасной форме
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Чемпион US Open 2020 года Доминик Тим поделился мнением о 22-кратном чемпионе турниров «Большого шлема» Рафаэле Надале. По словам Тима, его восхищает способность Надаля регулярно возвращаться на высокий уровень после серьёзных травм.
«Он, вероятно, является наилучшим примером для подражания в этом деле. Он не раз возвращался после связанного с травмами длительного простоя в шесть месяцев или даже больше. Он делал это четыре или пять раз. И его форма всегда впечатляла. Так что это большое вдохновение», — приводит слова Доминика испанское издание AS.
Сам Тим получил травму руки летом 2021 года, после чего не играл девять месяцев.
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