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Доминик Тим: Надаль пять раз возвращался после травм. И всегда в прекрасной форме

Доминик Тим: Надаль пять раз возвращался после травм. И всегда в прекрасной форме
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Чемпион US Open 2020 года Доминик Тим поделился мнением о 22-кратном чемпионе турниров «Большого шлема» Рафаэле Надале. По словам Тима, его восхищает способность Надаля регулярно возвращаться на высокий уровень после серьёзных травм.

«Он, вероятно, является наилучшим примером для подражания в этом деле. Он не раз возвращался после связанного с травмами длительного простоя в шесть месяцев или даже больше. Он делал это четыре или пять раз. И его форма всегда впечатляла. Так что это большое вдохновение», — приводит слова Доминика испанское издание AS.

Сам Тим получил травму руки летом 2021 года, после чего не играл девять месяцев.

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