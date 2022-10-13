«Давай выйдем на корт и обсудим это там». Стефанос Циципас выложил свежие фотографии

Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Спортсмен выложил фотографии с тренировки.
«Давай выйдем на корт и обсудим это там», — подписал он снимки.
Фото: из личного архива стефаноса циципаса
Фото: из личного архива стефаноса циципаса
Напомним, на минувшей неделе Стефанос Циципас дошёл до финала хардового турнира категории ATP-500, который проходил в Астане (Казахстан). Соперником Циципаса был 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. Греческий спортсмен проиграл Джоковичу со счётом 3:6, 4:6. В полуфинале Циципас обыграл россиянина Андрея Рублёва, а Джокович — Даниила Медведева, после того как тот снялся по ходу матча из-за травмы.
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