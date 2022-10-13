Джимми Коннорс — об Алькарасе: он должен понять, что является особенной целью для всех
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Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема» американец Джимми Коннорс высказался о первой ракетке мира испанском теннисисте Карлосе Алькарасе.
«Теперь у всех новая цель. Алькарас, который только что выиграл Открытый чемпионат США. Он должен понять, что является особенной целью для всех. Карлос должен начать выигрывать, не думая о том нравится ли ему покрытие корта или его скорость», — приводит слова Джимми Коннорс издание Sportskeeda.
После этой победы на Открытом чемпионате США Алькарас занял первую строчку в рейтинге ATP, став самой молодой первой ракеткой мира. В финальном матче испанец обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.
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