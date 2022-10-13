16-кратный чемпион ТБШ перенёс сердечный приступ
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16-кратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде, бывший австралийский теннисист Тодд Вудбридж рассказал, что перенёс сердечный приступ. По его словам, это случилось на минувшей неделе.
«Это было в прошлый четверг. Я пытался вернуться к привычному распорядку, после того как побывал на Открытом чемпионате США и в Лондоне (на Кубке Лэйвера. — Прим. «Чемпионата»). Я просто тренировался, и появились боли в груди и все симптомы. Смотришь в «Гугле» — весь в поту. Я чувствовал себя ужасно.
Случился небольшой сердечный приступ. Это немного шокировало меня», — приводит слова Тодда Вудбриджа издание Fox Sports Australia.
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