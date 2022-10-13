Австралийский юрист оценил шансы Джоковича получить визу и сыграть на Australian Open

Австралийский юрист Цай Коньмин высказал мнение, что велика вероятность того, что 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович получит визу в Австралию и сыграет на Australian Open 2023 года.

Напомним, Джокович, не желающий прививаться, пропустил Australian Open – 2022. Его со скандалом депортировали из страны и наложили трёхлетний бан. Однако обстоятельства изменились, и теперь наличие прививки не является обязательным условием для въезда в Австралию. Тем не менее пока не подтверждено, что Новак сыграет на АО.

«В разрешении ему вернуться сюда нет никакого фактора риска. Он не собирается создавать проблемы для общества. Он один из лучших теннисистов мира и сможет привлечь много иностранных гостей.

Главное тут в том, что в интересах Австралии снять запрет и вернуть Джоковича», — цитирует юриста USA Today.

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