«Рада вернуться». Вероника Кудерметова прибыла на турнир в Мексику

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в своих социальных сетях поделилась тем, что прибыла в Гвадалахару (Мексика) на хардовый турнир категории WTA-1000, выложив фотографию на фоне своего постера. Турнир стартует 17 октября.

«Рада вернуться в Гвадалахару», — подписала фотографию Вероника Кудерметова.

Фото: из личного архива Кудерметовой

Ранее Вероника снялась с турнира в Сан-Диего (США) из-за травмы плеча.

На прошедшем US Open – 2022 Кудерметова (18) дошла до 1/8 финала. Она проиграла будущей финалистке турнира Онс Жабер из Туниса со счётом 6:7 (1:7), 4:6. По ходу турнира Вероника обыграла Донну Векич (Хорватия), Марину Заневскую (Бельгия) и Далму Галфи (Венгрия).

25-летняя Кудерметова – чемпионка одного турнира WTA. В 2021 году она выиграла соревнования категории WTA-500 в Чарльстоне (США).