16-кратный чемпион ТБШ Вудбридж, перенёсший сердечный приступ, рассказал о своём состоянии

16-кратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде, бывший австралийский теннисист Тодд Вудбридж рассказал о состоянии своего здоровья. Ранее 51-летний Вудбридж рассказал, что перенёс сердечный приступ. По его словам, это случилось на минувшей неделе.

«Немного новостей! Сейчас со мной всё хорошо. Но мне повезло. Так что обязательно проходите медосмотры. Не затягивайте!

Спасибо персоналу больницы, что позаботились обо мне», — написал Тодд в своих социальных сетях.

Высшее достижение Тодда Вудбриджа на турнирах «Большого шлема» в мужском одиночном разряде — выход в полуфинал Уимблдонского турнира 1997 года. Тогда он проиграл Питу Сампрасу, который затем выиграл турнир.

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