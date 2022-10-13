Александр Бублик: я горжусь, что представляю Казахстан. Но чувствую себя русским
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Бывший российский, а ныне казахстанский теннисист Александр Бублик ответил на вопрос, не жалеет ли он о смене спортивного гражданства. 25-летний Бублик — уроженец Гатчины. Он представляет Казахстан с 2016 года.
«Я представляю страну, за которую играю. Да, я родился в России и жил там большую часть жизни. Я переехал в Казахстан в 2016 году, и теперь тут у меня большая эмоциональная связь. То, что они сделали для меня, — это невероятно. Мне помогли, когда мне нужна была помощь.
Конечно, я чувствую себя русским. Вся моя семья из России. Но мне приятно быть игроком, который представляет Казахстан на мировой арене. Я горжусь этим», — приводит слова Бублика Ubitennis.
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