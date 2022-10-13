Андрей Ольховский оценил шансы Медведева и Рублёва попасть на Итоговый чемпионат ATP

Победитель двух турниров “Большого шлема” в миксте Андрей Ольховский рассказал, что думает по поводу шансов российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублёва сыграть на Итоговом чемпионате ATP. Турнир пройдёт в Турине (Италия) в ноябре.
«У Андрея Рублёва и Даниила Медведева хорошие шансы попасть на Итоговый турнир. Всё будет зависеть от турнира в Берси (от «Мастерса» в Париже. — Прим. «Чемпионата»).
У женщин отличные шансы у Дарьи Касаткиной, она сейчас хорошо играет в Сан-Диего, и Вероника Кудерметова может отобраться, если хорошо отыграет на турнире в Мексике", — приводит слова Ольховского ТАСС.
Медведев занимает пятое место в Чемпионской гонке ATP, Рублёв — шестое.
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