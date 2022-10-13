Кори Гауфф впервые сыграла с соперницей младше себя

18-летняя американская теннисистка Кори Гауфф в первом круге турнира в Сан-Диего (США) обыграла американку Робин Монтгомери. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.



Гауфф впервые в карьере сыграла на турнире WTA с соперницей младше себя. Монтгомери на полгода младше неё, обе спортсменки родились в 2004 году.



Следующей соперницей Гауфф станет канадка Бьянка Андрееску. Ранее она обыграла россиянку Людмилу Самсонову.



Гауфф после победы над Монтгомери заявила, что сёстры Уильямс гордились бы этим матчем.



«Это определённо сильно влияет на будущее. Думаю, Серена и Винус будут гордиться, увидев двух 18-летних афроамериканок, играющих на уровне WTA-500, ведь мы обе являемся продуктами их наследия. Я благодарна, что у меня были эти примеры, которым нужно было бы следовать. Надеюсь, что, возможно, смогу сама стать примером», — цитирует Гауфф пресс-служба WTA.