Бывшая 18-я ракетка мира Сеппи завершит карьеру в конце октября

Итальянский теннисист Андреас Сеппи завершит карьеру в конце октября, сообщает Federtennis. Бывшая 18-я ракетка мира решил уйти из спорта после турниров, которые пройдут в Италии.



Сепии намеревается выступить на турнире ATP-250 в Неаполе. Он будет проходить с 17 по 23 октября. А затем он сыграет на челленджере в Ортизеи. Эти соревнования пройдут с 24 по 30 октября.



Сеппи выступает на протяжении 20 лет. За это время он взял три титула в одиночном разряде и один — в парном. На турнирах «Большого шлема» Сеппи не проходил далее 1/8 финала.

Причины решения Сеппи не называются. Но в последние годы он не добивался особых успехов.