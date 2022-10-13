Кудерметова и Мертенс квалифицировались на Итоговый турнир WTA в паре

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс квалифицировались на Итоговый турнир WTA в паре. Теперь они смогут сыграть на заключительном турнире года.



Кудерметова и Мертенс стали четвёртой парой, которая гарантировала себе участие в Итоговом турнире. Ранее путёвки на соревнования завоевали:

Барбора Крейчикова и Катержина Синякова (Чехия);

Габриэла Дабровски (Канада) и Джулиана Олмос (Мексика);

Алёна Остапенко (Латвия) и Людмила Киченок (Украина).

Кудерметова ещё имеет шансы попасть на Итоговый турнир WTA в одиночном разряде. Россиянка в Чемпионской гонке занимает девятое место. На Итоговый турнир в Техасе (США) попадут восемь лучших теннисисток. Помимо Кудерметовой, среди россиянок на путёвку претендует Дарья Касаткина.