Турсунов лайкнул комментарий с критикой в адрес Радукану

Бывший российский теннисист Дмитрий Турсунов лайкнул комментарий в соцсетях, в котором один из пользователей критикует британку Эмму Радукану. Ранее стало известно, что Турсунов и Радукану прекратили сотрудничество. Россиянин был тренером британской спортсменки.



«Турсунов фактически бежал от тебя, Эмма. Разве это не знак? Разве это не показывает, что у тебя что-то не то?» — говорилось в комментарии, который лайкнул Турсунов.



Вскоре он также поставил отметку «нравится» под комментарием о том, что Турсунов решил сам уйти из тренерского штаба Радукану и перебраться в Калифорнию (США).



Любопытно, что в дальнейшем бывший теннисист убрал лайки с обоих комментариев.

После начала совместной работы с Турсуновым Радукану провела лишь 15 матчей, в которых одержала восемь побед. Дмитрий стал уже четвёртым тренером британской теннисистки за последние 15 месяцев.