Рублёв посетовал на сложности адаптации в Хихоне после перелёта из Астаны

Российский теннисист Андрей Рублёв подвёл итоги матча второго круга турнира ATP-250 в Хихоне (Испания). Представитель России обыграл белоруса Илью Ивашко со счётом 6:3, 5:7, 6:4.

Рублёв признался, что ему тяжело даётся адаптация и акклиматизация в Испании после перелёта из Казахстана. Там он дошёл до полуфинала турнира ATP-500 в Астане.

«Это был супернапряжённый матч против одного из моих лучших друзей. Я впервые на этом турнире, куда приехал с другой части света. Было не очень легко адаптироваться, и я не знал, чего ожидать. В целом я сыграл неплохо, показал неплохой уровень тенниса», — цитирует Рублёва ТАСС со ссылкой на пресс-службу ATP.

В четвертьфинале турнира в Хихоне Рублёв сыграет с американцем Томми Полом. Тот в матче второго круга обыграл Николаса Альварес Варону из Испании.



Призовой фонд турнира в Хихоне превышает € 612 тыс.