Аналитик SkySports: не удивился, что Радукану и Турсунов разошлись
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Аналитик SkySports Барри Коуэн прокомментировал расставание британской теннисистки Эммы Радукану и российского тренера Дмитрия Турсунова. После начала сотрудничества с тренером британка провела лишь 15 матчей.
«Я не был удивлён, что всё так быстро закончилось. Это было ожидаемо, учитывая уровень тенниса Радукану и тренерскую деятельность Турсунова. Он только закончил работать с Ариной Соболенко и Анетт Контавейт перед Уимблдоном.
Мы возвращаемся к той же позиции, в которой уже неоднократно была Радукану во время своей карьеры. Ей так нравится себя вести, это её устраивает. Даже когда она была юниоркой, всегда считала, что сотрудничество с тренером должно быть краткосрочным», — цитирует Коуэна YardBarker.
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