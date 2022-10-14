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Мексиканского теннисиста дисквалифицировали на три года за допинг

Мексиканского теннисиста дисквалифицировали на три года за допинг
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Мексиканский теннисист Луис Патино дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба ITIA. В его допинг-пробе обнаружили метаболиты кленбутерола и станозолола. Проба была взята в июле 2022 года.

В сентябре мексиканец признался, что употреблял запрещённые анаболические препараты. Комиссия ITIA смягчила наказание, учитывая признание спортсмена. Поэтому его дисквалифицировали на три года, а не на четыре.

Отсчёт дисквалификации будет идти с 15 июля 2022 года. Спортсмен сможет вернуться на корт летом 2025 года.

Патино выступал как в одиночном разряде, так и в парном. В одиночном разряде он поднимался на 267-е место в рейтинге ATP. В парном разряде спортсмен выиграл четыре турнира ITF.

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