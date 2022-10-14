Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Диего. На стадии 1/8 финала Свёнтек обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.
Продолжительность встречи составила 2 часа 51 минуту. За это время Свёнтек выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три из 11 брейк-пойнтов. На счету китаянки девять эйсов, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
В следующем круге Свёнтек сыграет с победителем пары Бьянка Андрееску (Канада) – Кори Гауфф (США).
Отметим, во втором круге турнира в Сан-Диего сыграет россиянка Дарья Касаткина, которая встретится с Мэдисон Кис.
Турнир в Сан-Диего проходит с 10 по 16 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 757 тыс.
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