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Ига Свёнтек вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Диего

Ига Свёнтек вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Диего
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Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Диего. На стадии 1/8 финала Свёнтек обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.

Продолжительность встречи составила 2 часа 51 минуту. За это время Свёнтек выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три из 11 брейк-пойнтов. На счету китаянки девять эйсов, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В следующем круге Свёнтек сыграет с победителем пары Бьянка Андрееску (Канада) – Кори Гауфф (США).

Отметим, во втором круге турнира в Сан-Диего сыграет россиянка Дарья Касаткина, которая встретится с Мэдисон Кис.

Турнир в Сан-Диего проходит с 10 по 16 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 757 тыс.

Сан-Диего (ж). 2-й круг
13 октября 2022, четверг. 22:15 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
4 		6 1
         
Чжэн Циньвэнь
28
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Комментарии
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