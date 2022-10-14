Соболенко обыграла Стивенс и вышла а третий круг турнира в Сан-Диего

5-я ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в третий круг турнира категории WTA-500 в Сан-Диего (США).
В матче второго круга Соболенко (5-й номер рейтинга) одержала победу над представителем США Слоан Стивенс (52-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 6:3, 6:2. Встреча продлилась 2 часа. Соболенко один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть из 11 (55%) брейк-пойнтов. На счету Стивенс нет эйсов, столько же, сколько и у Соболенко, двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 13 возможных (38%).
Следующим соперником Соболенко станет Донна Вечек из Хорватии (77-й номер рейтинга). Хорватка в прошлом круге обыграла Каролину Плишкову из Чехии, которая находится на 22-м месте в рейтинге.
Призовой фонд турнира в Сан-Диего составил $ 757 900.
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