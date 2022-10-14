Рафаэль Надаль впервые после рождения сына написал пост

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль впервые после рождения сына написал небольшой пост на своей странице в социальной сети «Твиттер». О том, что 36-летний Надаль стал отцом, стало известно 8 октября. Это первый ребёнок Рафаэля.

«Всем привет. После нескольких дней и множества пожеланий любви я просто хотел бы поблагодарить вас всех!

Мы очень счастливы, и всё очень хорошо! Всех обнимаю», — написал он в своём «твиттере».

В сезоне-2022 Рафаэль Надаль выиграл два турнира «Большого шлема», а именно Открытый чемпионат Австралии и «Ролан Гаррос». На Уимблдоне он добрался до полуфинала, на который не вышел из-за травмы, а на Открытом чемпионате США проиграл в четвёртом круге. Не так давно Надаль принял участие в Кубке Лэйвера, сыграв в паре с Роджером Федерером в прощальном матче швейцарца. Пока неизвестно, когда он вернётся на корт.

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