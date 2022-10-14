Стала известна возможная новая подопечная Дмитрия Турсунова, который расстался с Радукану

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов может начать работать со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич. Фото, на котором Турсунов помогает Бенчич на тренировке, появилось в социальных сетях турнира в Гвадалахаре (Мексика). Ранее Турсунов прекратил сотрудничество с чемпионкой US Open 2021 года Эммой Радукану.
25-летняя Бенчич — бывшая четвёртая ракетка мира. В настоящий момент она занимает 15-е место в рейтинге WTA. Её высшее достижение на турнирах «Большого шлема» — выход в полуфинал Открытого чемпионата США 2019 года.
В сезоне-2022 Белинда Бенчич не проходила дальше третьего раунда на ТБШ. Такой результат она показала на «Ролан Гаррос» и на US Open.
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