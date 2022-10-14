Рублёв оценил собственные шансы на путёвку на Итоговый турнир ATP

Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о борьбе за места на Итоговый турнир ATP. Россиянин признался, что попасть на Итоговый турнир будет непросто.



«Естественно, шанс попасть на турнир является для меня дополнительной мотивацией. Но попасть туда будет очень сложно, остаётся совсем мало мест, на которые претендуют 15–20 игроков. Посмотрим, как в итоге всё сложится, но это будет непросто», — цитирует Рублёва Ubitennis.



Рублёв занимает шестое место в Чемпионской гонке. Уже пять путёвок на Итоговый турнир заняты.



Российский теннисист сейчас выступает на турнире ATP-250 в Хихоне (Испания). Там он вышел в четвертьфинал. Накануне в матче второго круга Рублёв обыграл белоруса Илью Ивашко со счётом 6:3, 5:7, 6:4.

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