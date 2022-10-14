Гауфф рассказала об ожиданиях от матча со Свёнтек в четвертьфинале турнира в Сан-Диего

Американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала предстоящий четвертьфинал турнира WTA-500 в Сан-Диего (США). Гауфф в матче второго круга обыграла канадку Бьянку Андрееску со счётом 6:4, 4:6, 6:3. В четвертьфинале она сыграет с первой ракеткой мира Игой Свёнтек. Польская теннисистка в матче второго круга обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 6:4, 4:6, 6:1.



Свёнтек побеждала Гауфф в финале «Ролан Гаррос» в 2022 году.



«Ига — чемпионка. Посмотрим, как всё сложится на этот раз, матч будет непростым», — сказала Гауфф после матча.

Турнир в Сан-Диего проходит с 10 по 16 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 757 тыс.

Во втором круге соревнований борьбу завершила россиянка Дарья Касаткина, уступившая американке Мэдисон Кис.