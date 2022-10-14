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Свёнтек одержала 61 победу в сезоне, это лучший результат с 2017 года

Свёнтек одержала 61 победу в сезоне, это лучший результат с 2017 года
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Диего (США). В матче второго круга она обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 6:4, 4:6, 6:1. Свёнтек одержала 61-ю победу в сезоне.

Это лучший результат с 2017 года. Тогда аналогичное достижение покорилось датчанке Каролин Возняцки. Свёнтек с 4 апреля 2022 года является первой ракеткой мира.

В четвертьфинале турнира в Сан-Диего 21-летняя польская теннисистка сыграет с 18-летней американкой Кори Гауфф. Они также встречались в финале «Ролан Гаррос», тогда сильнее оказалась представительница Польши.

Турнир в Сан-Диего проходит с 10 по 16 октября. Общий призовой фонд турнира в Сан-Диего составляет $ 757 тыс.

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Ига Свёнтек вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Диего
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