Свёнтек — о 61 победе в сезоне: не ожидала, что смогу добиться такого в 21-летнем возрасте

Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свёнтек прокомментировала выход в четвертьфинал турнира WTA-500 в Сан-Диего (США). В матче второго круга она обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 6:4, 4:6, 6:1. Свёнтек одержала 61-ю победу в сезоне.
«Я не ожидала, что у меня будет такой положительный опыт в столь юном возрасте. Мои мечты сбываются», — сказала Свёнтек после матча.
Это лучший результат с 2017 года. Тогда аналогичное достижение покорилось датчанке Каролин Возняцки. Свёнтек с 4 апреля 2022 года является первой ракеткой мира.
В четвертьфинале турнира в Сан-Диего 21-летняя польская теннисистка сыграет с 18-летней американкой Кори Гауфф. Они также встречались в финале «Ролан Гаррос», тогда сильнее оказалась представительница Польши.
- 14 октября 2022
-
10:57
-
10:45
-
09:59
-
09:51
-
09:30
-
09:03
-
08:47
-
08:13
-
07:31
-
07:28
-
06:16
-
05:02
-
01:26
-
00:49
-
00:43
-
00:37
- 13 октября 2022
-
23:44
-
22:59
-
22:52
-
22:36
-
21:49
-
21:40
-
21:21
-
20:54
-
20:18
-
18:26
-
18:08
-
17:58
-
17:16
-
16:51
-
15:30
-
15:01
-
14:09
-
13:50
-
13:01