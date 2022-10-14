Свёнтек — о 61 победе в сезоне: не ожидала, что смогу добиться такого в 21-летнем возрасте

Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свёнтек прокомментировала выход в четвертьфинал турнира WTA-500 в Сан-Диего (США). В матче второго круга она обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 6:4, 4:6, 6:1. Свёнтек одержала 61-ю победу в сезоне.



«Я не ожидала, что у меня будет такой положительный опыт в столь юном возрасте. Мои мечты сбываются», — сказала Свёнтек после матча.



Это лучший результат с 2017 года. Тогда аналогичное достижение покорилось датчанке Каролин Возняцки. Свёнтек с 4 апреля 2022 года является первой ракеткой мира.



В четвертьфинале турнира в Сан-Диего 21-летняя польская теннисистка сыграет с 18-летней американкой Кори Гауфф. Они также встречались в финале «Ролан Гаррос», тогда сильнее оказалась представительница Польши.

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