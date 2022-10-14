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«Неважно, нравится вам Джокович или нет». 16-кратный чемпион ТБШ — о ситуации с AO

«Неважно, нравится вам Джокович или нет». 16-кратный чемпион ТБШ — о ситуации с AO
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16-кратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде бывший австралийский теннисист Тодд Вудбридж предположил, сможет ли сыграть на турнире 21-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович.

Напомним, Джокович, не желающий прививаться, пропустил Australian Open – 2022. Его со скандалом депортировали из страны и наложили трёхлетний бан. Однако обстоятельства изменились, и теперь наличие прививки не является обязательным условием для въезда в Австралию. Тем не менее пока не подтверждено, что Новак сыграет на АО.

«Важно не поддаваться эмоциям. Неважно, нравится вам Джокович как игрок или нет. Важно то, каковы факты в отношении того, разрешено ли ему приехать в Австралию.

Надо помнить, что примерно через три недели после Открытого чемпионата Австралии были изменены все правила, из-за которых у него были проблемы, то есть в отношении которых были вопросы у правительства. В течение почти 12 месяцев у нас полностью изменилась ситуация с приездом в Австралию. Теперь нет ограничений и правил по ковиду», — цитирует Вудбриджа Daily Express.

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