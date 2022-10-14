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Эмма Радукану назвала теннисиста, с которым хотела бы выпить кофе

Эмма Радукану назвала теннисиста, с которым хотела бы выпить кофе
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Победительница Открытого чемпионата США 2021 года 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану ответила на вопрос, с кем из теннисистов она выпила бы чашку кофе. Она назвала трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» в мужском одиночном разряде Энди Маррея. Также Радукану упомянула двукратную чемпионку мэйджоров, бывшую вторую ракетку мира китаянку Ли На.

«С кем на кофе? С Энди Марреем. И ещё я бы сказала, что мне хотелось бы пообщаться с Ли На», — приводит слова Радукану Sportskeeda.

Напомним, недавно стало известно, что Радукану вновь сменила тренера. В последнее время она занималась под руководством россиянина Дмитрия Турсунова.

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