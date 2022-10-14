Тим обыграл Серундоло и вышел в полуфинал турнира в Хихоне
Поделиться
Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Хихоне (Испания). В матче 1/4 финала он обыграл аргентинца Франсиско Серундоло. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.
Соперники провели на корте 1 час 33 минуты. 29-я ракетка мира Серундоло выполнил один эйс, избежал двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трёх. Тим, занимающий 165-е место в рейтинге ATP, дважды подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми.
Следующим соперником Тима в Хихоне может стать россиянин Андрей Рублёв. Он борется за путёвку в полуфинал с американцем Томми Полом. Этот матч проходит сегодня, 14 октября.
Призовой фонд соревнований в Испании превышает € 600 тыс.
Комментарии
- 14 октября 2022
-
16:42
-
16:30
-
15:25
-
15:01
-
12:35
-
12:31
-
11:27
-
11:07
-
10:57
-
10:45
-
09:59
-
09:51
-
09:30
-
09:03
-
08:47
-
08:13
-
07:31
-
07:28
-
06:16
-
05:02
-
01:26
-
00:49
-
00:43
-
00:37
- 13 октября 2022
-
23:44
-
22:59
-
22:52
-
22:36
-
21:49
-
21:40
-
21:21
-
20:54
-
20:18
-
18:26
-
18:08
Партнерский контент