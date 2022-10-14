Тим обыграл Серундоло и вышел в полуфинал турнира в Хихоне

Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Хихоне (Испания). В матче 1/4 финала он обыграл аргентинца Франсиско Серундоло. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.



Соперники провели на корте 1 час 33 минуты. 29-я ракетка мира Серундоло выполнил один эйс, избежал двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трёх. Тим, занимающий 165-е место в рейтинге ATP, дважды подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми.



Следующим соперником Тима в Хихоне может стать россиянин Андрей Рублёв. Он борется за путёвку в полуфинал с американцем Томми Полом. Этот матч проходит сегодня, 14 октября.



Призовой фонд соревнований в Испании превышает € 600 тыс.