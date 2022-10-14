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Тим обыграл Серундоло и вышел в полуфинал турнира в Хихоне

Тим обыграл Серундоло и вышел в полуфинал турнира в Хихоне
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Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Хихоне (Испания). В матче 1/4 финала он обыграл аргентинца Франсиско Серундоло. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Соперники провели на корте 1 час 33 минуты. 29-я ракетка мира Серундоло выполнил один эйс, избежал двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трёх. Тим, занимающий 165-е место в рейтинге ATP, дважды подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми.

Следующим соперником Тима в Хихоне может стать россиянин Андрей Рублёв. Он борется за путёвку в полуфинал с американцем Томми Полом. Этот матч проходит сегодня, 14 октября.

Призовой фонд соревнований в Испании превышает € 600 тыс.

Хихон. 1/4 финала
14 октября 2022, пятница. 13:10 МСК
Франсиско Серундоло
29
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Доминик Тим
165
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Комментарии
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