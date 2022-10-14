Андрей Рублёв победил Томми Пола и вышел в полуфинал в Хихоне

Девятая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу в четвертьфинальном матче турнира в Хихоне, в котором его соперником был американец Томми Пол. Рублёв обыграл Пола, занимающего 30-е место в рейтинге ATP, со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 27 минут.

Рублёв выполнил четыре эйса и ни разу не ошибся на подаче. Российский спортсмен использовал три брейк-пойнта из девяти (33%). На счету Пола две подачи навылет и одна двойная ошибка. Он реализовал свой единственный брейк-пойнт.

В полуфинале Рублёв сыграет с чемпионом US Open 2020 года Домиником Тимом. В других четвертьфиналах выступят Энди Маррей — Себастьян Корда и Артур Риндеркнеш — Пабло Карреньо-Буста.