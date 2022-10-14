Андрей Рублёв победил Томми Пола и вышел в полуфинал в Хихоне
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Девятая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу в четвертьфинальном матче турнира в Хихоне, в котором его соперником был американец Томми Пол. Рублёв обыграл Пола, занимающего 30-е место в рейтинге ATP, со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 27 минут.
Рублёв выполнил четыре эйса и ни разу не ошибся на подаче. Российский спортсмен использовал три брейк-пойнта из девяти (33%). На счету Пола две подачи навылет и одна двойная ошибка. Он реализовал свой единственный брейк-пойнт.
В полуфинале Рублёв сыграет с чемпионом US Open 2020 года Домиником Тимом. В других четвертьфиналах выступят Энди Маррей — Себастьян Корда и Артур Риндеркнеш — Пабло Карреньо-Буста.
Хихон. 1/4 финала
14 октября 2022, пятница. 15:05 МСК
9
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
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30
Томми Пол
Т. Пол
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