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Андрей Рублёв победил Томми Пола и вышел в полуфинал в Хихоне

Андрей Рублёв победил Томми Пола и вышел в полуфинал в Хихоне
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Девятая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу в четвертьфинальном матче турнира в Хихоне, в котором его соперником был американец Томми Пол. Рублёв обыграл Пола, занимающего 30-е место в рейтинге ATP, со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 27 минут.

Рублёв выполнил четыре эйса и ни разу не ошибся на подаче. Российский спортсмен использовал три брейк-пойнта из девяти (33%). На счету Пола две подачи навылет и одна двойная ошибка. Он реализовал свой единственный брейк-пойнт.

В полуфинале Рублёв сыграет с чемпионом US Open 2020 года Домиником Тимом. В других четвертьфиналах выступят Энди Маррей — Себастьян Корда и Артур Риндеркнеш — Пабло Карреньо-Буста.

Хихон. 1/4 финала
14 октября 2022, пятница. 15:05 МСК
Андрей Рублёв
9
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		3  
         
Томми Пол
30
США
Томми Пол
Т. Пол
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