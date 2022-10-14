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Тони Надаль: Рафе будет тяжело поехать на Australian Open из-за рождения ребёнка

Тони Надаль: Рафе будет тяжело поехать на Australian Open из-за рождения ребёнка
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Тони Надаль, дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, высказал мнение, что его 36-летнему племяннику будет тяжело находиться вдалеке от дома в связи с рождением ребёнка.

«Надаль — не особенный парень, как все футболисты и многие другие. Рафа будет хорошим отцом. Когда ему впервые придется поехать на Открытый чемпионат Австралии, будет тяжело именно отсутствовать дома. Но, в конце концов, это цена, которую придётся заплатить после рождения ребёнка», — цитирует Тони Надаля Mallorca Bullettin.

Испанский теннисист в этом сезоне выиграл Australian Open и «Ролан Гаррос». Надаль квалифицировался на Итоговый турнир, однако вопрос участия Рафаэля в соревнованиях остаётся открытым.

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