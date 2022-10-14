Бублик: СМИ поступают неправильно. Они вырывают слова из контекста и используют их
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Казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал о своих детских мечтах и поделился мыслями о желании играть в теннис.
«СМИ много раз поступали неправильно. В моих выступлениях иногда они вырывают из контекста слова и используют их. Это не была шутка о том, что я играю в теннис ради денег, потому что в тот конкретный момент я не наслаждался тем, чем занимался.
Но с течением времени, а с того интервью прошло уже три года, многое изменилось, и теперь мне нравится играть в теннис, потому что я понял, что это то, чем я хотел заниматься, когда был ребенком. Когда я рос, стоял перед зеркалом в одежде от Рафаэля Надаля или Роджера Федерера и мечтал играть на теннисных аренах», — приводит слова Александра Бублика Ubitennis.
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