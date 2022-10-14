Андрей Рублёв снялся с турнира в Неаполе

Российский теннисист Андрей Рублёв (девятая ракетка мира) не выступит на турнире категории ATP-250 в Неаполе (Италия), который пройдёт с 17 по 23 октября на хардовом покрытии. Вместо него в основной сетке соревнований сыграет представитель Японии Таро Дэниэл.

На этой неделе Андрей Рублёв выступает на турнире в Хихоне (Испания). Россиянин уже вышел в полуфинал, где ему предстоит сразиться с чемпионом US Open 2020 года, австрийцем Домиником Тимом. В других четвертьфиналах выступят Энди Маррей — Себастьян Корда и Артур Риндеркнеш — Пабло Карреньо-Буста.



Также на соревнованиях в Неаполе (Италия) планируют сыграть Маттео Берреттини, Пабло Карреньо-Буста, Роберто Баутиста-Агут, Гаэль Монфис и Фабио Фоньини.