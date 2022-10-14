Гауфф и Пегула стали пятой парой, квалифицировавшейся на Итоговый турнир WTA
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Американские теннисистки Кори Гауфф и Джессика Пегула квалифицировались на Итоговый турнир WTA в паре. Теперь они смогут сыграть на заключительном турнире года.
Гауфф и Пегула стали пятой парой, которая смогла гарантировать себе участие в Итоговом турнире. Ранее путёвки на соревнования завоевали:
Барбора Крейчикова и Катержина Синякова (Чехия);
Габриэла Дабровски (Канада) и Джулиана Олмос (Мексика);
Алёна Остапенко (Латвия) и Людмила Киченок (Украина).
Вероника Кудерметова (Россия) и Элисе Мертенс (Бельгия).
Ранее Джессика Пегула забронировала себе место на Итоговом турнире WTA в одиночном разряде. Американка в текущем сезоне смогла дойти минимум до четвертьфиналов на четырёх турнирах WTA-1000.
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