Гауфф и Пегула стали пятой парой, квалифицировавшейся на Итоговый турнир WTA

Американские теннисистки Кори Гауфф и Джессика Пегула квалифицировались на Итоговый турнир WTA в паре. Теперь они смогут сыграть на заключительном турнире года.

Гауфф и Пегула стали пятой парой, которая смогла гарантировать себе участие в Итоговом турнире. Ранее путёвки на соревнования завоевали:



Барбора Крейчикова и Катержина Синякова (Чехия);



Габриэла Дабровски (Канада) и Джулиана Олмос (Мексика);



Алёна Остапенко (Латвия) и Людмила Киченок (Украина).

Вероника Кудерметова (Россия) и Элисе Мертенс (Бельгия).

Ранее Джессика Пегула забронировала себе место на Итоговом турнире WTA в одиночном разряде. Американка в текущем сезоне смогла дойти минимум до четвертьфиналов на четырёх турнирах WTA-1000.