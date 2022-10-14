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Рублёв — о выходе в полуфинал Хихона: это показывает мой высокий уровень и стабильность

Рублёв — о выходе в полуфинал Хихона: это показывает мой высокий уровень и стабильность
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Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о своей победе над представителем США Томми Полом на турнире категории ATP-250 в Хихоне (Испания). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 27 минут.

«Сегодня я снова показал очень хороший уровень, и Томми тоже был хорош. С нашего прошлого матча в Индиан-Уэллсе в прошлом году он начал играть совершенно иначе, здорово прибавил. Было очень тяжело. Я рад, что смог победить в двух сетах.

Всегда здорово выйти в полуфинал. Это показывает, что у тебя высокий уровень. А поскольку в этом году у меня было много полуфиналов, это еще и демонстрирует стабильность. Конечно, всегда хочется большего, но каждый раз не получится», — приводит слова Рублёва Tennis TV.

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