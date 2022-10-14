Андрей Рублёв высказался о полуфинале с Домиником Тимом на турнире в Хихоне

Девятая ракетка мира, россиянин Андрей Рублёв прокомментировал свой полуфинал с представителем Австрии Домиником Тимом на турнире категории ATP-250 в Хихоне (Испания).
«Я рад, что часто играю полуфиналы. Мы очень хорошо друг друга знаем с Тимом, мы хорошие друзья, часто вместе тренируемся, много друг против друга играли. Матч будет сложным, но веселым. Надеюсь, мы оба покажем высокий уровень и людям понравится», — цитирует Рублёва Tennis TV.
В четвертьфинальном матче соревнований в Испании Андрей Рублёв в двух сетах одолел представителя США Томми Пола. Встреча, продолжавшаяся 1 час 27 минут, завершилась в пользу россиянина со счётом 7:5, 6:3. Рублёв выполнил четыре эйса и ни разу не ошибся на подаче, а также использовал три брейк-пойнта из девяти (33%).
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