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Риндеркнеш одолел Карреньо-Бусту, отыграв 9 матчболов и выиграв решающий тай-брейк 18:16

Риндеркнеш одолел Карреньо-Бусту, отыграв 9 матчболов и выиграв решающий тай-брейк 18:16
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Французский теннисист Артур Риндеркнеш (56-й номер мирового рейтинга) переиграл представителя Испании Пабло Карреньо-Бусту (15-я ракетка мира) в четвертьфинальном матче турнира категории ATP-250 в Хихоне. Встреча проходила на хардовом покрытии центрального корта стадиона «Паласио де Депортес Ла Гия» и продолжалась 3 часа 4 минуты.

Риндеркнеш одержал победу со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (18:16). Французу удалось отыграть девять матчболов (два в 10-м гейме третьего сета и семь на решающем тай-брейке). Артур выполнил 14 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету Карреньо-Бусты три эйса, одна ошибка на подаче и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

В полуфинале Артур Риндеркнеш встретится либо с представителем Великобритании Энди Марреем, либо с американским теннисистом Себастьяном Кордой.

Хихон. 1/4 финала
14 октября 2022, пятница. 17:40 МСК
Артур Риндеркнеш
56
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 7 18
6 		3 6 16
         
Пабло Карреньо-Буста
15
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
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