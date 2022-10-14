Риндеркнеш одолел Карреньо-Бусту, отыграв 9 матчболов и выиграв решающий тай-брейк 18:16

Французский теннисист Артур Риндеркнеш (56-й номер мирового рейтинга) переиграл представителя Испании Пабло Карреньо-Бусту (15-я ракетка мира) в четвертьфинальном матче турнира категории ATP-250 в Хихоне. Встреча проходила на хардовом покрытии центрального корта стадиона «Паласио де Депортес Ла Гия» и продолжалась 3 часа 4 минуты.

Риндеркнеш одержал победу со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (18:16). Французу удалось отыграть девять матчболов (два в 10-м гейме третьего сета и семь на решающем тай-брейке). Артур выполнил 14 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету Карреньо-Бусты три эйса, одна ошибка на подаче и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

В полуфинале Артур Риндеркнеш встретится либо с представителем Великобритании Энди Марреем, либо с американским теннисистом Себастьяном Кордой.