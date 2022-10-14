Риндеркнеш одолел Карреньо-Бусту, отыграв 9 матчболов и выиграв решающий тай-брейк 18:16

Французский теннисист Артур Риндеркнеш (56-й номер мирового рейтинга) переиграл представителя Испании Пабло Карреньо-Бусту (15-я ракетка мира) в четвертьфинальном матче турнира категории ATP-250 в Хихоне. Встреча проходила на хардовом покрытии центрального корта стадиона «Паласио де Депортес Ла Гия» и продолжалась 3 часа 4 минуты.
Риндеркнеш одержал победу со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (18:16). Французу удалось отыграть девять матчболов (два в 10-м гейме третьего сета и семь на решающем тай-брейке). Артур выполнил 14 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету Карреньо-Бусты три эйса, одна ошибка на подаче и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
В полуфинале Артур Риндеркнеш встретится либо с представителем Великобритании Энди Марреем, либо с американским теннисистом Себастьяном Кордой.
- 14 октября 2022
-
21:34
-
21:04
-
20:47
-
20:18
-
20:08
-
19:58
-
19:12
-
18:42
-
18:22
-
17:53
-
17:45
-
17:15
-
16:42
-
16:30
-
15:25
-
15:01
-
12:35
-
12:31
-
11:27
-
11:07
-
10:57
-
10:45
-
09:59
-
09:51
-
09:30
-
09:03
-
08:47
-
08:13
-
07:31
-
07:28
-
06:16
-
05:02
-
01:26
-
00:49
-
00:43